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Medya Gönül Dağı'na direnemedi! Fox o diziye final yaptırıyor
Medya

Gönül Dağı'na direnemedi! Fox o diziye final yaptırıyor

TRT1'de Cumartesi günleri önemli reyting oranlarına ulaşan Gönül Dağı rakip tanımıyor. Son olarak Cumartesi gününe alınan Son Yaz, yeni sezonun hemen başında istenilen reyting oranlarını yakalayamayınca final yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 17:17:00 -
Gönül Dağı'na direnemedi! Fox o diziye final yaptırıyor

Başrollerinde Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan, Ali Atay ve Birce Akalay gibi ünlü isimlerin yer aldığı, yapımcılığını 03 Medya'nın üstlendiği 'Son Yaz' için karar verildi.

Daha önce Cuma günleri ekranlara gelen ve ardından flaş bir kararla Cumartesi gününe alınan Son Yaz, TRT1’in Gönül Dağı isimli dizisine karşısında bir hayli zorlandı.

2. sezonun başlamasıyla bir türlü istediği reytinge ulaşamayan Son Yaz’ın düşük reyting sebebiyle final yapacağı açıklandı.

Aynı kanalın daha önce Pazar günleri ekranlara gelen Uzak Şehrin Masalı da Teşkilat dizisine karşı reyting mücadelesini kaybederek final kararı almıştı.

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