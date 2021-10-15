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Medya Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor
Medya

Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor

İlgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisinde hikayeye etki edecek bir yenilik yaşanacak. Mezarcı İlyas karakteri ailesiyle Gedelli'de varlık gösterecek.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 12:18:00 -
Gönül Dağı dizisinde bomba patladı! Yepyeni bir aile geliyor

Her Cumartesi TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde yenilik yaşanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye Mezarcı İlyas karakteri ve ailesi dahil oluyor.

Ailenin üyeleri belli oldu

Dizide Mezarcı İlyas'ı Halil İbrahim Kalaycıoğlu, büyük oğlu Behçet'i Cemil Şahin, küçük oğlunu Ufkum Kalaoğlu, kızını ise Buse Orcan canlandıracak.

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