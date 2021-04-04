Gönül Dağı dizisi adeta kapak yaptı! Herkes ters köşe oldu

Geçtiğimiz aylarda Gülsim Ali İlhan ile birlikte 40’tan fazla kişide koronavirüs çıkmıştı. Dizinin setinde yine vakalara rastlandı. Selami karakterini canlandıran Eser Eyüboğlu kendisini karantinaya aldı. Bir yanda korona, diğer yanda ise izleyicinin büyük hayranlığı var Dizi ekibi de bütün bu sıkıntılara rağmen diziyi devam ettirebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Sosyal medyada yeni bir gündem konusu başlatan hayranlar, ihanet, savaş, entrika, aldatma ve çıplaklık olmadan da dizilerin yapılabileceği göstermiş oldu.

Gönül Dağı dizisinin zenginlik kasan, aldatmalardan ve silahlardan geçilmeyen birçok diziye ders verdiğini yazan izleyiciler, bu tür yapımların da çoğalmasının çok iyi bir gelişme olacağını belirtiyor.

Dizi ayrıca 3 Nisan 2021 reyting sonuçlarına 1. sırada yer aldı.