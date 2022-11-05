Gönül Dağı 75. bölüm izle! TRT 1 Gönül Dağı son bölüm izle - Gönül Dağı Elif kim, hikayesi, kaç yaşında, gerçek adı nedir?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni sezonda da izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. Sevilen dizinin son bölümünde neler yaşanacağını heyecanla bekleyen meraklıları, arama motorlarında Gönül Dağı 75. bölüm izle | Gönül Dağı yeni sezon, son bölüm izle | Gönül Dağı TRT 1 izle!" sorgularını yapıyor. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 75. BÖLÜM KONUSU

Elif ve Kenan'ın isteme günü gelmiştir. Kenan ve ailesi isteme için hazırlıklarını yaparken Elif tarafında işler karışıktır.

Serdar'dan gelen mektup, Elif'i bir karar vermeye zorlar. Kasabaya dönen Serdar'la gidecek midir yoksa Kenan'ın yanında kalacak mıdır?

Asuman istifa ettiğini Münir'den gizlemek isterken, Ramazan buna karşı gelir ve tüm gerçeği Münir'e söyler. İstifayı öğrenince öfkelenen Münir ne yapacaktır?

Erkan, Ramazan'ın da yardımıyla Şirin'e bir mektubu yazar. Ancak bu mektuptan Şirin'in ailesi haberdar olunca iki aile karşı karşıya gelir. Bu durumda Sefer ve Zahide ne yapacaktır?

Gönül Dağı Elif karakterini kim canlandırıyor, Elif'i oynayan oyuncunun gerçek adı nedir, kaç yaşında ve daha önce hangi dizilerde oynadı soruları dizinin seyircisi tarafından ara ara soruluyor. Peki, Gönül Dağı Elif kim, hikayesi, kaç yaşında, gerçek adı nedir?

GÖNÜL DAĞI ELİF KİM?

Gönül Dağı dizisinde Elif karakterini canlandıran oyuncunun adı Zümre Meğreli'dir.

Zümre Meğreli, 1998 yılında Ankara’da dünyaya geldi.

24 yaşında olan Meğreli, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Zümre Meğreli, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde rol alarak başladı.

Meğreli, kameralar karşısına ilk kez Gönül Dağı dizisi ile geçti.

Dizide hemşire Elif karakterini canlandırmaktadır.

Son olarak Elif ile Kenan evlilik kararı almış, dünya evine girmenin arefesindeydiler.