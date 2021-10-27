Gönül Dağı 38. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı

Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı Gönül Dağı 38. bölüm 2. fragmanı bugün TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu.

Cumartesi günlerinin en sevilen dizileri arasında yer alan Gönül Dağı'nda Dilek'in evliliği iki aile arasında görüşülüyor. Halime'nin dizinin başından beri oğlu Taner ile evlenmesine gönlünün razı olmadığı Dilek'e süpriz yaparak 'nişan' organizayonu düzenlemesi dizinin hayranlarında şaşkınlık meydana getirdi.

Son bölümde Kenan’ın gerçek ailesini aradığını öğrenen Elif, ona yardım etmek için araştırmalara başlamıştı. Ancak ikili bu araştırmaların sonucunda hiç kimsenin fark etmediği bir ipucuna ulaştı. Bu gelişme sonrası Kenan bu ipucu sayesinde gerçek ailesini bulabilecek mi? sorusu akıllarda dolaşıyor. Fragmanda Veysel'in Kenan'ın mendilini görüp, annesinin mi verdiğini sorması yeni bölümde bir anne oğul kavuşmasına şahit olunabileceğinin sinyalini de verdi.

Öte yandan Asuman'ı unutmaya çalışan Ramazan ve Asya'nın arasında neler yaşanacağı da merak konusu.