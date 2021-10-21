Gönül Dağı 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, bu haftada izleyicilerini ekrana kilitleyecek. Gönül Dağı'nın 37. bölümünün 2. fragmanı da yayınlandı. Kendisinden habersiz Asya ile sözlendirilen Ramazan nasıl bir karar alacak? İşte Gönül Dağı 37. bölüm fragmanı...
TRT1'in seyirciyi ekranlara kilitleyen dizisi Gönül Dağı'nın 37. bölümünün 2. fragmanı yayılandı.
Gönül Dağı 37. bölümü yine hem gülümsetecek hem de hüzünlendirecek.
Cumartesi akşamları TRT1'de ekranlara gelen Gönül Dağı, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 37. bölümü, 23 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak.