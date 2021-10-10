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Medya Gönül Dağı 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 09:00:00 -

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 36. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Elif hemşireye Almanya'dan telefon gelmesi, geçen bölüm yurtdışına gittiği haberi gelen Serdar'ın aramış olması ihtimalini gündeme getirdi. Seyirci ilerleyen bölümlerde Serdar'ın geri gelebileceğini düşünüyor.

Bilindiği üzere Serdar karakterini oynayan Utku Ateş geçtiğimiz sezon Gönül Dağı dizisinden ayrılmış ve başka bişr diziye treansfer olmuştu. Ateş'in yeni dizisi erken final yapınca, yeniden Gönül Dağı'na dönme ihtimali doğdu. Serdar ve Elif ikilisini beğeniyle izleyen Gönül Dağı seyircisi Utku Ateş'in yeniden diziye dönmesini her platformda yapımcı ve yönetmenden talep ediyor.

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