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Medya Gönül Dağı 36. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 36. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında Dilek, Taner'in barışma teklifini geri çevirdi. Ramazan ve Asuman karşı karşıya gelirken, Ramazan'ın ailesi ise kız istemek için Mezarcı İlyas'ın evine geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 08:43:00 - 2021-10-13 08:45:22
Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında Dilek, Taner'in barışma teklifini geri çevirdi. Ramazan ve Asuman karşı karşıya gelirken, Ramazan'ın ailesi ise kız istemek için Mezarcı İlyas'ın evine geldi.

Başrollerine Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya ve Berk Atan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin birincisi olmaya devam ediyor.

Dizinin geçtiğimiz hafta 35. bölüm fragmanı yayınlanırken, dizi ekibi seyirciyi bekletmeden 36. bölümün 1. ve 2. fragmanını görücüye çıkardı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Taner'in dedesi Ciritçi Abdullah'la konuşmaya gittiği görüldü.

Dilek ve annesi kasaban ayrılırken, Ramazan ise Asuman'ın evine hırsız girdiğini düşünüp, eve girdi.

Evde kimseyi bulamaya Ramazan, balkondan çıkarken Asuman ile karşı karşıya geldi.

Ramazan ve Asuman arasında bu gelişmeler yaşanırken, Ramazan'ın ailesi Mezarcı İlyas'ın kızını istemeye gitti.

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