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Yerel Gönül coğrafyasının başkanları Bursa’da
Yerel

Gönül coğrafyasının başkanları Bursa’da

Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Genel Kurulu ve Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı, 25 ülkeden 170 belediye başkanının katılımıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 11:21:00 -
Gönül coğrafyasının başkanları Bursa’da

HASAN ÖZAN  BURSA

Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentliği misyonunu üstlenen ve bu doğrultusunda Türk dünyasına yönelik birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği Bursa, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 6. Genel Kurulu ve Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan konferansa aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Filistin, Lübnan, Somali, Rusya, Arnavutluk, Moğolistan ve Türkiye’nin de olduğu 25 ülkeden 170 belediye başkanı katıldı. Türk dünyasının kalbinin Bursa’da attığını kaydeden Başkan Aktaş, “Biz de Türk misafirperverliğini ortaya koymaktan çok mutluyuz.” dedi.

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