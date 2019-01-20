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Gönlümün Sultanısın Ya Resûlullah

Varlığın ezelden ebede iki cihana Nur verir. Kâlbimin sultanısın Ya Resûlullah...

20 Ocak 2019 Pazar 12:59
Gönlümün Sultanısın Ya Resûlullah

Senin sevginle yaşıyor, nefes alıyor bu can.

Gönlümün sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Senin sevginle huzur buluyorum her an.

Kâlbimin sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Dünyanın bunca yükü kuşattı etrafımı.

Günahlar altında, ancak dilerim affımı.

Her vakit namaz için doldurdukça safımı.

Gönlümün sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Temizliğin, paklığın en büyük timsali.

Mü’minlerin her daim parlayan hilali.

Mutluluk veren kırmızı bir gül misali.

Kâlbimin sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Yolunda yılmadan yürümek muradımdır.

Ayetler, hadisler iki kolum, iki kanadımdır.

Seni sevmek ezelden ebede hep andımdır.

Gönlümün sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Tüm fikir ve görüşlerin aklıma şuur verir.

Emir ve tavsiyelerin yüreğime huzur verir.

Varlığın ezelden ebede iki cihana Nur verir.

Kâlbimin sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Günde beş vakit ezanda şehadet ederiz.

Her vakit umutla, umutla şefaat dileriz.

Yalnız seninle, seninle muhabbet eyleriz.

Gönlümün sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Sahabelerin hepsi, yol gösterici bir yıldız.

Her birinden bize nice hatıra ve nice iz.

Teselli bulur, avunurum ben gece-gündüz.

Kâlbimin sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Asırlardır ayrı kaldık, hasret kaldık ne çare.

Ayrılık acısıyla yanar tutuşurum, pare pare.

Kavuşmak umudu, hep huzur verir bu şaire.

Gönlümün sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Kâlbimin sultanısın Ya Resûlullah (asm).

Ahmet Sandal

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 12:59
  1. Ya Resûlullah
  2. Mü’minler
  3. Ayet
  4. hadis
  5. ezan
  6. şehadet

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