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Gomis bu kez korkuttu! Gol sevinci sonrası...

Al Hilal'ın deplasmanda Al Ittihad'i 2-0 yendiği maçta ilk gol eski Galatasaraylı Gomis'ten geldi. Fransız futbolcunun "aslan pençeleri" ile yaptığı gol sevinci saha kenarındaki top toplayıcı çocuğu korkuttu. Ancak Gomis çocuğun gönlünü formasını hediye ederek aldı.

22 Şubat 2019 Cuma 23:50
Gomis bu kez korkuttu! Gol sevinci sonrası...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile Süper Lig’de gol krallığını alan ve Galatasaray’ın şampiyonluğuna büyük katkıda bulunup taraftarın sevgilisi haline gelen Bafetimbi Gomis gollerine transfer olduğu Suudi Arabistan ekibi Al Hilal’de de devam ediyor.

Son olarak Al Ittihad deplasmanına konuk olan Gomis ve arkadaşları zorlu deplasmandan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Fransız golcü Bafetimbi Gomis 67. dakikada attığı gol ile takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Gomis’in golden sonra yaptığı klasikleşen gol sevinci saha kenarında oturan top toplayıcı çocuk tarafından şaşkınlık ile karşılandı. Gomis’in aslan sevici ile üzerine geldiğini gören top toplayıcı arkasına bile bakmadan Gomis’ten kaçtı. Yaşanan bu komik olayın ardından Bafetimbi Gomis maç sonrasında kendisinden korkan ve kaçan küçük çocuğa maçta giydiği formayı hediye ederek gönlünü aldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 23:50
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Al Hilal
  3. Süper Lig
  4. Galatasaray
  5. Suudi Arabistan

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