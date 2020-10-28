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Spor Golf: Cumhuriyet Kupası
Spor

Golf: Cumhuriyet Kupası

İstanbul'da düzenlenen kupada ilk gün müsabakaları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:39:41 -
Golf: Cumhuriyet Kupası

ANKARA (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun katkılarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Klassis Golf Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası, bugün Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda başladı.

Kupada ilk gün erkekler C kategorisi, kadınlar B kategorisi, genç erkekler ve genç kızlarda 9 kulüpten 29'u genç, toplamda 72 oyuncu sahaya çıktı.

Erkekler C kategorisinde Kuşadası Golf Kulübünden Sinan Emre Şekerci 51 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübünden Mehmet Sait Oğuz 44 stableford skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübünden Çağatay Demirayak 43 stableford skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Kemer Golf Kulübünden Lara Biter 47 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübünden Ayşe Ayan 42 stableford skorla ikinci ve Ataşehir Golf Kulübünden Klaudia Sapmaz Szibilla 39 stableford skorla üçüncü oldu.

Genç erkekler kategorisindeyse Marmara Golf Kulübünden Mustafa Gürkan Özyazıcı 41 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü oyuncularından Hasan Demir Bayram 40 stableford skorla ikinci, Can Özdemir 38 stableford skorla üçüncü, genç kızlarda Ataşehir Golf Kulübünden Alya Su Çiğdem 46 stableford skorla birinci, İGGA'dan Ilgın Zeynep Denizci 45 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübünden Yıldız Mina Yıldırım 45 stableford skorla üçüncü olarak müsabakayı tamamladı.

Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu, Klassis Golf Kulübü Onursal Başkanı Serdar Candar ve Klassis Golf Kulübü Kaptanı Sedat Devrim verdi.

Cumhuriyet Kupası, yarın erkekler A, B ve kadınlar A kategorilerinde yapılacak müsabakaların ardından tamamlanacak.

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