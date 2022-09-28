Gölevez nedir? Gölevezin faydaları nelerdir? gibi sorular kişiler tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte detaylar.

Gölevez Türkiye'de kolokas adlı bir tür bitki olarak bilinmektedir. Adı çok fazla duyulmayan ancak potasyum yönünden çokça zengin bir bitki olarak bilinmektedir. Bunun dışında olduğu gibi tüketilmeside tavsiye edilmeyen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Kansere karşı oldukça dayanıklı ve kanser hücresini emen bir bitki olarak bilinmektedir.

GÖLEVEZ NASIL TÜKETİLİR?

Gölevez bitkisi ülkemizde akdeniz bölgesinde yetişen potasyum dolu bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. Potasyum eksikliği ciddi düzeyde olan insanlara önerilmektedir. Haşlanarak yenmesi tavsiye edilen bir bitkidir. Çiğ tüketildiği zaman bazı zararları ortaya çıkabilmektedir. Bunların dışında kanser önleyici özelliğe sahiptir. Diğer sebzeler ile pişirilerek de tüketilebilmektedir.

GÖLEVEZ FAYDALARI NELERDİR?

Gölevez bitkisi birden fazla şekilde tüketilebilen bir bitki olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk olarak bilinen özelliği ise kanser önleyici olmasıdır. Aynı zamanda içinde bulunan potasyum miktarı oldukça fazla olmaktadır. Haşlanarak, kızartılarak ya da pişirilerek tüketilebilir. Cips, yemek veya sos olarak tüketilebilir.

Diğer sebzeler ile tüketildiğinde besin değeri daha fazla olan bir bitkiye dönüşmektedir. Bunlar dışında kilo vermek için de kullanılan bir bitkidir. Düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde kilo verme konusunda başarılı olunabilmektedir. Ancak böyle bile çiğ tüketilmemelidir.