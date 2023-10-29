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Aktüel Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı
Aktüel

Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-10-29 15:20:00 -
Gölete düşen 2 oğlunu son anda boğulmaktan kurtardı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, balıklara bakmak isterken gölete düşen Ziyad (9) ile İbrahim Hacisa (5) kardeşler, babaları tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, balıklara bakmak isterken gölete düşen Ziyad (9) ile İbrahim Hacisa (5) kardeşler, babaları tarafından son anda boğulmaktan kurtarıldı.

 

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Piknik yapmak için ailesi ile birlikte gölet kenarına giden Suriye uyruklu İbrahim Hacisa, balıklara bakmak isterken, ağabeyi Ziyad Hacisa da onu kurtarmak isterken suya düştü. Çocuklarının suda çırpındığını gören Ali Hacisa (36), hemen suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını sudan çıkaran babanın ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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