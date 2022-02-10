Goldman Sachs'tan 56 yeni varant!

Türkiye’de varant pazarının tek uluslararası oyuncusu ve küresel finans kuruluşu Goldman Sachs International, Borsa İstanbul’da işlem gören 56 yeni varant ihraç ederek Türkiye’de yatırımcılara sunduğu ürün gamını genişletti.

ÜNLÜ & Co grubu iştiraki ÜNLÜ Menkul Değerler’in piyasa yapıcılık faaliyetini yürütmeye yetkili aracı kurum olarak faaliyet göstereceği paya ve pay endeksine dayalı yeni varantlar BIST30, EREGL, THYAO, ASELS, TUPRS, SISE, GARAN olmak üzere 7 dayanak varlığa dayalı olarak ihraç edildi. Ayrıca, Goldman Sachs International, ihraç edilen varantlarla ilgili bilgilere kolay erişilebilmesi amacıyla yeni internet sitesini faaliyete geçirdi.

İnternet sitesi ziyaretçileri, mevcut Goldman Sachs International varantlarının canlı gösterge fiyatları ve detaylı ürün bilgilerinin yanı sıra eğitici makaleler, küresel ekonomik analizler, izahname setleri ve duyurulara ulaşabilecek. Duyurulara ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile piyasa yapıcı Ünlü Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden de erişilebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Goldman Sachs International Özel Yatırımcılar Ürün Grubu’nda Türkiye’den sorumlu Ivan Levchenko ve Thomas Knight “Goldman Sachs International olarak, ÜNLÜ Menkul Değerler işbirliği ile Türkiye’de, yatırımcılara portföylerini çeşitlendirme imkanı tanıyacak yeni varantların piyasaya sunulmasından heyecan duyuyoruz.

Küresel piyasalarda varant ihracında 30 yıllık deneyimi ile Goldman Sachs International, Borsa İstanbul'da yatırımcılara sunulan, büyüyen bir varant portföyü üretmek için küresel işlem ekiplerimizin yenilikçi ürün tasarımı, teknolojisi ve likiditesini kullandı” diyerek görüşlerini dile getirdiler.(bloomberg)