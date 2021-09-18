Golden Boy nedir? Ersin Destanoğlu kim?
Golden Boy Ersin Destanoğlu | Golden Boy ödüllerinde finale kalan 40 sporcu arasında yer alan tek kaleci Ersin Dastanoğlu oldu.
Golden Boy nedir? Türkiye'den Golden Boy listesine giren tek oyuncu Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu oldu. Ersin Destanoğlu, TuttoSport'un internet sitesi üzerinden yapılan oylamada verilen 47 bin civarındaki oyun %46.5'unu alarak taraftar oylamasını ilk sırada götürüyor. Peki, Ersin Destanoğlu kimdir kaç yaşında?
Golden Boy nedir?
Golden Boy, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödüldür. 2003 yılında İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından kurulmuştur. Ödüle aday olan futbolcular 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır.
Ersin Destanoğlu kim?
Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001'de dünyaya geldi. 11 yaşında Bayrampaşa altyapısında futbola başlayan Ersin Destanoğlu, bir sezon sonra Beşiktaş altyapısına geçti.
2017 yılında A Takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla ilk profesyonel maçına 13 Haziran 2020 tarihinde Süper Lig'de 2-1 yenildikleri Antalyaspor karşısında çıktı.