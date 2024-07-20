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Yerel Gölde facia
Yerel

Gölde facia

Yeniakit Publisher
2024-07-20 07:47:00 -
Gölde facia

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki gölde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi öldü.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesindeki gölde kayığın alabora olması sonucu 2 kişi öldü.

Yörükler Mahallesi'ndeki gölde balık tutmak için kayıkla açılan Mehmet Erdenli (54) ve Hayrettin Ertuğrul'a (55) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar sevk edildi

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu alabora olan kayıktan Erdenli ve Ertuğrul'u çıkardı.

Sağlık ekipleri, sudan çıkarılan 2 kişinin öldüğünü belirledi.
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