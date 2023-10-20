  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye kararı sonrası Türkiye'den Japonya ülkesine ihracat rekoru: Milyon dolarlık gelir

ABD'den yurtdışındaki tüm vatandaşlarına seyahat uyarısı!

İfşa olunca paniklediler! Seküler mahallede kumar kanalizasyonu patladı

Barbar İsrail, tüm diplomatlarını Türkiye'den çekme kararı aldı!

İmam Hatip öğrencilerinden duygulandıran Gazze buluşması!

İstanbul ve Ankara’da... Yeniden Refah Partisi'nden yerel seçim kararı!

Arabulucu uygulaması rakamlara yansıdı. Kiracı- ev sahibi kavgası bitti mi?

İsrail-Filistin savaşında cephe genişliyor! Arap ülkesi kararını duyurdu

Mete Gazoz bir ilke imza attı: ünlü o isim ile realme 11 Pro Serisi’nin tanıtımını yaptı, piyasaya girecek!

İbrahim Tatlıses’in kızından hükümete akılalmaz Filistin tepkisi!
Spor Golcülerin derbisi
Spor

Golcülerin derbisi

Yeniakit Publisher
2023-10-20 07:33:00 -
Golcülerin derbisi

Milli ara sonrasında Süper Lig derbi heyecanına hazırlanırken hem teknik adamlar hem de golcüler için kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor.

Arjantinli yıldız, 78 dakikada bir tabelaya katkı yaparken 47 şutunun %25’inde ağları sarstı

Milli ara sonrasında Süper Lig derbi heyecanına hazırlanırken hem teknik adamlar hem de golcüler için kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'lik müthiş bir seri yakalayan Galatasaray ile Kartal'ın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da en büyük silahı, formları ile takımlarını sırtlayan Mauro İcardi ve Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçın 10'una skor katkısı gerçekleştiren Mauro İcardi, toplamda ağları 12 kez bulup arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Rakip kalelere 47 şut atan Arjantinli yıldız, bulduğu pozisyonların %25.5'ini gole çevirdi. Tangocu ayrıca 78 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

16 MAÇIN 13'ÜNDE KATKISI VAR

Beşiktaş'ta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'ın planının merkezinde yer alacak Vincent Aboubakar, bu sezon siyah- beyazlı formayı giydiği 16 maçın 13'üne skor katkısında bulunurken bu performansını 10 farklı takıma karşı yaptı. Lig ve Avrupa kupalarında 11 gol-3 asiste imzasını koyan Kamerunlu santrfor, 36 şut gönderirken pozisyonu gole dönüştürme değeri %30.5 oldu. Neredeyse her maçta (91 dakika) skora verimlilik gösteren Aboubakar, Burak Yılmaz'ın hücumda beyni görevini görecek.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor

Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi büyük şok! Burak Yılmaz bakalım ne diyecek?
Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi büyük şok! Burak Yılmaz bakalım ne diyecek?

Spor

Beşiktaş'ta kritik derbi öncesi büyük şok! Burak Yılmaz bakalım ne diyecek?

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Takımda moraller bozuldu.
Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Takımda moraller bozuldu.

Spor

Beşiktaş'ta derbi öncesi sakatlık şoku! Takımda moraller bozuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23