Golcülerin derbisi

Arjantinli yıldız, 78 dakikada bir tabelaya katkı yaparken 47 şutunun %25’inde ağları sarstı

Milli ara sonrasında Süper Lig derbi heyecanına hazırlanırken hem teknik adamlar hem de golcüler için kritik bir karşılaşma bizleri bekliyor. Okan Buruk yönetiminde 7'de 7'lik müthiş bir seri yakalayan Galatasaray ile Kartal'ın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz kozlarını paylaşacak. Her iki takımın da en büyük silahı, formları ile takımlarını sırtlayan Mauro İcardi ve Vincent Aboubakar olacak. Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maçın 10'una skor katkısı gerçekleştiren Mauro İcardi, toplamda ağları 12 kez bulup arkadaşlarına da 2 asist yaptı. Rakip kalelere 47 şut atan Arjantinli yıldız, bulduğu pozisyonların %25.5'ini gole çevirdi. Tangocu ayrıca 78 dakikada bir tabelanın değişmesini sağladı.

16 MAÇIN 13'ÜNDE KATKISI VAR

Beşiktaş'ta genç çalıştırıcı Burak Yılmaz'ın planının merkezinde yer alacak Vincent Aboubakar, bu sezon siyah- beyazlı formayı giydiği 16 maçın 13'üne skor katkısında bulunurken bu performansını 10 farklı takıma karşı yaptı. Lig ve Avrupa kupalarında 11 gol-3 asiste imzasını koyan Kamerunlu santrfor, 36 şut gönderirken pozisyonu gole dönüştürme değeri %30.5 oldu. Neredeyse her maçta (91 dakika) skora verimlilik gösteren Aboubakar, Burak Yılmaz'ın hücumda beyni görevini görecek.