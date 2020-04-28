  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

2020-04-28 16:17:32 -
Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü

Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.


Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilciyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.


Özellikle yaz aylarında insan selinin yaşandığı tabiat parkında yasak nedeniyle sadece kurbağa ve kuş sesleri yankılanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve insanların girememesinden dolayı yeşil alanların çoğaldığı Gölcük Tabiat Parkı’nda tabiatın kendisini yenilediği göze çarpıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı