Golcü futbolcu ile yollar ayrıldı
Wolfsburg, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
Wolfsburg, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Wolfsburg'dan ayrıldı.
Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada, "VFL Wolfsburg ve Max Kruse, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Max için en iyisi diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz sezonunun devre arasında 5 milyon Euro bonservis bedeliyle Union Berlin'den Wolfsburg'a transfer olan Max Kruse, bu sezon 5 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi.