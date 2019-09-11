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Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla ilahiler ve aşure etkinliği düzenlendi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
Gölbaşı Belediyesi’nden Aşure etkinliği

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla ilahiler ve aşure etkinliği düzenlendi.


Gölbaşı Belediyesinin Muharrem ayı nedeniyle düzenlemiş olduğu etkinlikte Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Muharrem Ayı ilahiler seslendirildi. Muharrem Ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Hz. Peygamber efendimizin en çok sevdiği torunu, Hz. Hüseyin ve 72 yakınının, şehit edildiği Kerbela Çölündeki katliamı anmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bu gecenin asıl önemi mazlum ve zalimin kavgasından ders almamız. Bizler bir lokma bir hırka diyen Hz. Peygamber efendimizin ümmetleriyiz. Ben belediye başkanı olarak sizler halk olarak mağdurun, mazlumun yanında olacağız. Önceliğimiz hep bu insanlar olacak. Çünkü bizler bu kadim Anadolu topraklarında Hacı Bektaşları, Yunus Emrelerin, Pir Sultanların, Mevlanaların öğretimiyle eğitildik. Bizler Gölbaşılı 30 bin nüfuslu kocaman bir aileyiz ve alevi, sunni, Kürt, Türk ayrımı yapmaksızın huzurlu saygılı bir aile olmayı başarmış ender memleketlerdeniz. Çok kıymetli analarımıza babalarımıza bizlere bu şiarları öğrettikleri için teşekkür eder ellerinizden öperim. Bu duygularla muharrem ayında tuttuğunuz oruçları rabbim kabul eylesin.Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan siz değerli Gölbaşılı hemşehrilerime ve Elazığ’dan gelerek bizleri onurlandıran Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Düzenlenen etkinliğe Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Balkar Belde Belediye Başkanı Orhan Orhan, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş, CHP İlçe Başkanı Emine Köseler, İl Genel Meclis Üyesi Nevzat Kozak ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
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