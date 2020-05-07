  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gölbaşı Belediyesi Ekipleri KYK görevlileri ile iftarda buluştu

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinaya alınmasının ardından, karantina bölgesinde çalışan görevli personel ile iftarda buluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:31:52 -
Gölbaşı Belediyesi Ekipleri KYK görevlileri ile iftarda buluştu

Gölbaşı Belediyesi ekipleri, yurt dışından gelen vatandaşların Gölbaşı mevkiinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinaya alınmasının ardından, karantina bölgesinde çalışan görevli personel ile iftarda buluştu.


Bölgede görevli olan polis memuru, sağlıkçı ve yurt görevlisi olarak hizmet veren ekiple birlikte iftar yapan Gölbaşı Belediyesi çalışanları, zor şartlar altında fedakârca görevini yerine getirenlere teşekkürlerini bir kez daha sundu. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen program, belediyede görevli hocanın iftar öncesi duası ile başladı. İftarın hep birlikte açılan oruçlar ile daha anlamlı olduğunu kaydeden ekipler, sağlıklı günlerde kalabalık sofralarda Ramazan geçirme dileğinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı