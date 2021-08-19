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Spor Gol makinesi ayrılıyor mu?
Spor

Gol makinesi ayrılıyor mu?

Attığı gollerle “gol makinası” olarak adlandırılan Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Bayern Münih yönetimine ayrılmak istediğini iletti.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 16:35:00 -
Gol makinesi ayrılıyor mu?

Attığı gollerle “gol makinası” olarak adlandırılan Bayern Münih’in Polonyalı golcüsü Bayern Münih yönetimine ayrılmak istediğini iletti.
Sky Sport'un haberine göre; Lewandowski ile görüşen Bayern Münihli yöneticiler, 33 yaşındaki yıldız için 100 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Polonyalı yıldız için harekete geçmesi beklenen kulüp ise Manchester City.

Harry Kane transferinde Tottenham ile anlaşamayan Maviler, forvet arayışını sansasyonel bir hamleyle noktalamak istiyor.

Geçen sezonu kulüp ve milli takımda 56 golle tamamlayan Lewandowski, Bundesliga'da son 4 senenin gol kralı.

Bayern Münih'te 7 sezondur forma giyen Polonyalı, Bavyera ekibinde 19 kez kupa kaldırdı.

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