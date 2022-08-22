Gol bile atamadılar.. Bu istatistikle işleri çok zor!

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayan İstanbulspor, 3. maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılırken, henüz golle tanışamadı.

Süper Lig’in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk eden İstanbulspor, 4-0’lık sonuçla farklı bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi böylelikle 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadığı maçı 2-0 kaybeden sarı-siyahlılar, bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanında da 1-0’lık sonuçla rakibine boyun eğdi.

3. hafta itibarıyla sahasında Süper Lig karşılaşmasına çıkan İstanbulspor, rakibinin üstün oyununa engel olamazken kalesinde 4 gol gördü. Geride kalan haftalarda golle tanışamayan Osman Zeki Korkmaz’ın öğrencileri yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul ekibi, 3 haftada kaleci David Jensen dışında geçtiğimiz sezonki oyuncularla mücadele etti.

İstanbulspor, ligin 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.