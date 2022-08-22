  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gol bile atamadılar.. Bu istatistikle işleri çok zor!
Spor

Gol bile atamadılar.. Bu istatistikle işleri çok zor!

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayan İstanbulspor, 3. maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılırken, henüz golle tanışamadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 22:20:00 -
Gol bile atamadılar.. Bu istatistikle işleri çok zor!

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayan İstanbulspor, 3. maçından da sahadan mağlubiyetle ayrılırken, henüz golle tanışamadı.
Süper Lig’in 3. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Konyaspor’u konuk eden İstanbulspor, 4-0’lık sonuçla farklı bir yenilgi aldı. İstanbul ekibi böylelikle 3. maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Sezonun açılış maçında Trabzonspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadığı maçı 2-0 kaybeden sarı-siyahlılar, bir sonraki hafta Kayserispor deplasmanında da 1-0’lık sonuçla rakibine boyun eğdi.

3. hafta itibarıyla sahasında Süper Lig karşılaşmasına çıkan İstanbulspor, rakibinin üstün oyununa engel olamazken kalesinde 4 gol gördü. Geride kalan haftalarda golle tanışamayan Osman Zeki Korkmaz’ın öğrencileri yeni sezona kötü bir başlangıç yaptı. İstanbul ekibi, 3 haftada kaleci David Jensen dışında geçtiğimiz sezonki oyuncularla mücadele etti.
İstanbulspor, ligin 4. haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

 

Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!
Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Medya

Sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya bak sen!

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!
Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Spor

Bir sen eksiktin Mustafa Sandal!

Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi
Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi

Kadın - Aile

Ayak tırnağı mantarı için 3 basit yöntem! Evde doğal tedavi

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!
Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Spor

Gol makinası Burak Yılmaz, Hollanda'yı da sallıyor!

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!
Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Spor

Prens Selman’ın izlediği dev maçta bakın ne oldu!

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!
Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Medya

Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklik!

Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!
Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!

Spor

Acun Ilıcalı'ya darbe üstüne darbe!

Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler
Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Kadın - Aile

Unutkanlığa çare oluyor: Güçlü bir hafıza için bol bol tüketin! Alzheimer için şifa besinler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23