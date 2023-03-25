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Yaşam Gökyüzünde görsel şölen! Flamingolar böyle görüntülendi
Yaşam

Gökyüzünde görsel şölen! Flamingolar böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-03-25 13:03:00 -

Göç yolundaki flamingolar, dron ile görüntülendi.

Flamingoların göç yolunda Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Eber Gölü’nde dron ile görüntülendi.

Uzun ve ince bacaklara, yine uzun, eğri bir boyuna ve rosa rengi tüylere sahip olan flamingolar Eber Gölü’nde görüntülendi. Büyük topluluklar halinde, durgun sulara sahip göl, tuz gölü ya da lagünlerde yaşayan flamingolar göç yolunda Eber Gölü’nde mola verdi. Yaklaşık 5 dakika bölgede duran flamingoların ardından göç yolunu izleyerek gözlerden kayboldular.

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