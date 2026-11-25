Gökyüzünde başlayan dehşet denizde bitti! İkisi çocuk 6 kişi hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Mississippi eyaleti açıklarında altı kişinin bulunduğu küçük uçak denize düştü. Saatler süren arama çalışmalarının ardından enkaza ulaşan dalgıçlar, ikisi çocuk altı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
ABD’de New Orleans’tan Florida’nın Fort Myers kentine gitmek üzere havalanan Cessna 210 tipi uçak, Mississippi kıyıları açıklarında düştü. Uçakta dört yetişkin ile 8 ve 10 yaşlarında iki erkek çocuğun bulunduğu açıklandı.
Dakikada 3 bin metre irtifa kaybetti
ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) ilk belirlemelerine göre uçak, salı günü yerel saatle 15.30 sıralarında Pascagoula açıklarında düştü. Sahil Güvenlik ekipleri, uçağın düşmeden önce dakikada yaklaşık 3 bin metre irtifa kaybettiğini bildirdi.
Altı kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Horn Adası’nın yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşan arama çalışmaları dört saat sürdü. Dalgıçlar, uçaktaki altı kişinin cansız bedenini enkazın gövde bölümünde buldu. Sahil Güvenlik yetkilileri, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
Kazanın nedeni araştırılacak
Uçağın neden hızla irtifa kaybederek denize düştüğü henüz bilinmiyor. ABD Federal Havacılık İdaresi ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazaya ilişkin soruşturma yürütecek.
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