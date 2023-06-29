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Dünya Gökten uyuşturucu paketleri yağdı!
Dünya

Gökten uyuşturucu paketleri yağdı!

Yeniakit Publisher
2023-06-29 14:25:00 -
Gökten uyuşturucu paketleri yağdı!

Fransa'nın Ardeche bölgesinde Yasak bölgeye girmek üzere olan uçak jetleri görünce uyuşturucu paketlerini aşağı attı.

Fransa'nın Ardeche bölgesinde Yasak bölgeye girmek üzere olan uçak jetleri görünce uyuşturucu paketlerini aşağı attı.

yon ile Marsilya arasında kalan bölgede şüpheli bir uçak tespit edildi. Tek koltuklu turistik uçak, bir nükleer santralin yakınındaki uçuşa yasak bölgeye yaklaşırken bir Fransız jeti, uçağın rotasını çevirmek için havalandı. Savaş uçağını görünce panikleyen pilot, uçağın kapısını açarak içerideki paketleri aşağı atmaya başladı.

Savaş jetinin eşliğinde uçak yere indirilirken, yerde 15 paket bulundu. Paketlerde 30 kilogram uyuşturucu bulunduğu tahmin ediliyor.

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