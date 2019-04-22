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Göksel Gümüşdağ kimdir nereli ve kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında birinci Başkan Vekilliği görevine AK Partili Göksel Gümüşdağ seçildi. Göksel Gümüşdağ 180 oy alırken CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yaptı. Peki İstanbul Büyükşehir Beldeye Meclisi birinci Başkan Vekili olan Göksel Gümüşdağ kimdir nereli ve kaç yaşında?

22 Nisan 2019 Pazartesi 20:02
Göksel Gümüşdağ kimdir nereli ve kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında 1'inci Başkan Veklliği görevine AK Parti'li Göksel Gümüşdağ seçildi. Göksel Gümüşdağ 180 oy alırken CHP adayı amcasının oğlu Gökhan Gümüşdağ 131 oy aldı.Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yaptı. Peki İstanbul Büyükşehir Beldeye Meclisi birinci Başkan Vekili olan Göksel Gümüşdağ kimdir nereli ve kaç yaşında?

Gökhan Gümüşdağ kimdir?

Göksel Gümüşdağ, 10 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisat ve Bilgi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Gümüşdağ, Gümüşdağ Elektronik San. Ve Tic. LTD'nin Yönetim kurulu başkanıdır. Bir dönem İBB Spor başkanlığı yapan Gümüşdağ, 2011 yılında Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF Başkanı olmasının ardından TFF Başkan vekili olmuş fakat Mehmet Ali Aydınlar'ın istifa etmesinin ardından o da istifa etmiştir.  Evli ve 2 çocuk sahibi Göksel Gümüşdağ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği ile birlikte Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanlığını yapmaktadır. 2014 yılında Süper Lig takımlarından İstanbul Başakşehir'in başkanı seçilmiştir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 20:02
  1. İstanbul
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