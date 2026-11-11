Yusuf Dikeç’in hedefi 2028! Yozgat’tan olimpiyat şampiyonları çıkacak

"İLERİDE ATICILIKTA BİRÇOK ŞAMPİYON ÇIKACAKTIR": Dikeç, yeni spor tesislerinin açılmasının kendisini mutlu ettiğini ve bu tesislerden başarılı sporcular yetişeceğine inandığını anlattı. Yetenekli sporcuların keşfedilmesinin önemine dikkati çeken Dikeç, şunları kaydetti: "Yetenekli sporcu, zanaatkar, sanatkar insan değerli bir maden gibidir. Bunların ne zaman, nerede çıkacağı belli değildir. Bunları arayıp bulmak lazım. Tüm illerde diğer branşlarda olduğu gibi atıcılığın da yaygınlaşması, oradaki yetenekli sporcuların bulunmasına çok büyük katkı sağlayacaktır. İnanıyorum ki ileride atıcılıkta birçok şampiyon çıkacaktır." Dikeç, Türkiye'de farklı spor dallarında önemli başarılar elde eden sporcuların kendilerinden sonra gelen nesillere örnek olduğunu vurgulayarak "Naim Süleymanoğlu bu ülkede halterde bir çığır açmış, birçok insana örnek olmuş bir sporcuydu. Süreyya Ayhan da aynı şekilde atletizmde büyük bir çığır açtı, bir lokomotif oluşturdu. Atıcılığın da böyle tanınır olması bir sporcu olarak beni gerçekten çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.