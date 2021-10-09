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Spor Gökdeniz Karadeniz'den Erdoğan çağrısı
Spor

Gökdeniz Karadeniz'den Erdoğan çağrısı

Rusya'da uzun yıllar futbol oynayan Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrine yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 11:06:00 -
Gökdeniz Karadeniz'den Erdoğan çağrısı

Rusya'nın Rubin Kazan takımında 11 yıl futbol oynayan eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, Kazan şehrine bir cami yaptırdı. Gökdeniz, yaptırdığı camiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açmasını istediğini söyledi.

Trabzonspor'da adını duyuran ve 2008 yılında 8 milyon Euro karşılığında Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 11 yılı açkın bir süre geçirdiği Kazan şehrine bir Cami yaptırdı.

Yaptırdığı camiyle ilgili konuşan Gökdeniz Karadeniz; "11 yıl boyunca burada yaşadım, başarılar kazandım. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var ancak cami yoktu, bir cami yaptırmak istedim. Pandemi sebebiyle açılışı ertelenmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışı yapmasını istiyorum, benim hayalim bu. Ne zaman açılacak henüz netleşmedi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Emin Ferhatoğlu

Gökdeniz kardeşimi tebrik ediyorum. İşte en güzel sadaka-i cariye, dünya durdukça hasenat akacak. Ne mutlu Allah’ın verdiğini şükür olarak hayri işlerinde kullanmak, tekrar tebrik ediyorum. Allah ebeden razı olsun...
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Allah böyle insanlar'dan razı olsun

birileri Futbol cu sanatçı kisvesin de hertürlü rezilliği ve Camilere Müslüman lara düşman lık yaparken Gökdeniz karadeniz kardeşimiz ise Allah'ın evini Camiyi inşa ediliyor
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