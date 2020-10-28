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Gündem Gökçek'ten tepki: Hadi ona da pislik atsana
Gündem

Gökçek'ten tepki: Hadi ona da pislik atsana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a iftira atan CHP'li Özgür Özel'e bir tepki de Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:07:00 -
Gökçek'ten tepki: Hadi ona da pislik atsana

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Fransız mallarını almayın’ çağrısının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın çantasının fiyatının 100 milyon lira olduğunu iftirasını attı. İftirasına sosyal medyadan tepki yağan Özel, tweetini silmek zorunda kaldı ve aynı cümleleri içeren ama '100 milyon lira' ifadesi geçmeyen başka bir tweet attı ve bu kez de "40 asgari ücret tutarında çanta" ifadesini kullandı.

CHP'li Özel'e bir tepki de Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıda, Özgür Özel'e "Sende utanma yok mu Özgür?" sorusunu yöneltti.

Özel'e CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saatini hatırlatan Gökçek, "Ya Özgür Özel, başkasına pislik atmada üstüne yok. Hadi benim soruma cevap versene. Bak Ekrem İmamoğlu'nun saati 399.770 TL. Yani 172 asgari ücret ediyor. Hadi Ekrem'e pislik atsana... Korkar mısın? Utandın mı Özgür? İmamoğlu'nun kolundaki saati alabilmek için asgari ücretlinin 174 ay, yani 14 yıl çalışması gerekiyor. Özgür Özel taş atarken dikkat et. Sizin ev camdan." ifadelerini kullandı.

Gökçek'in paylaştığı fotoğraflar şu şekilde:

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