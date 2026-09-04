  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ASELSAN’ın güdüm kiti hedefleri havaya uçurdu! Tehditler kaçsa da sonuç kaçınılmaz Hücrelerde işkence gören onbinlerce kadın adalet arayışında: Esed mağdurlarının hakları iade edilsin! Bakan Bayraktar açıkladı: Enerjide dönüşümün anahtarı elektrifikasyon Oya Lale Arslan gözaltına alındı! Terör örgütü propagandası... İsrail’de Türk avukat paniği! Gemi faciasında sıcak gelişme: Acı haber geldi AP’nin alçak anıta bütçe desteğine KKTC’den sert tepki: Katliamcı Rumların tezgahına gelmeyin! Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı Yaralıların arasında bebek de var! İETT’de kaza geleneğine devam! Sen önce paçandaki pisliği temizle!
Gündem Gökçek ailesi adliyeye çağrıldı! Soruşturmada yeni gelişme!
Gündem

Gökçek ailesi adliyeye çağrıldı! Soruşturmada yeni gelişme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gökçek ailesi adliyeye çağrıldı! Soruşturmada yeni gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor. Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor. Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te adliyede hazır edileceği bildirildi.

Melih Gökçek takipsizlik kararlarını hatırlattı!

İfade işleminin ardından adliye önünde açıklama yapan Melih Gökçek, geçmişte geçirmiş olduğu soruşturmalara değinerek hepsinden takipsizlik kararı aldığını belirtti. Gökçek, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

Osman Gökçek’ten sakız açıklaması geldi!

Melih Gökçek’in adliyeye girişi sırasında sakız çiğnemesi sosyal medyada ve basında gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan oğlu Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğunu ve ağız kuruluğunu önlemek amacıyla sakız kullandığını belirterek, durumun savcılık makamına karşı bir saygısızlık niteliği taşımadığını ifade etti.

Melih Gökçek harekete geçti! İddialar hakkında konuştu
Melih Gökçek harekete geçti! İddialar hakkında konuştu

Gündem

Melih Gökçek harekete geçti! İddialar hakkında konuştu

Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?
Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?

Gündem

Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?

Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir
Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Gündem

Karahasanoğlu iddialı konuştu: Demedi demeyin! Gökçek o avukata bunu ödetir

Melih Gökçek ifade vermeye geldi
Melih Gökçek ifade vermeye geldi

Gündem

Melih Gökçek ifade vermeye geldi

Oğlundan kara propagandalara cevap! Gökçek'in neden sakız çiğnediği belli oldu
Oğlundan kara propagandalara cevap! Gökçek'in neden sakız çiğnediği belli oldu

Gündem

Oğlundan kara propagandalara cevap! Gökçek'in neden sakız çiğnediği belli oldu

Melih Gökçek’ten ifade sonrası açıklama: Mansur Yavaş yalan söylüyor
Melih Gökçek’ten ifade sonrası açıklama: Mansur Yavaş yalan söylüyor

Gündem

Melih Gökçek’ten ifade sonrası açıklama: Mansur Yavaş yalan söylüyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23