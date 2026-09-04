Gökçek ailesi adliyeye çağrıldı! Soruşturmada yeni gelişme!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor. Melih Gökçek’in şüpheli sıfatıyla verdiği ifadenin ardından, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek'in 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te adliyede hazır edileceği bildirildi.

Melih Gökçek takipsizlik kararlarını hatırlattı!

İfade işleminin ardından adliye önünde açıklama yapan Melih Gökçek, geçmişte geçirmiş olduğu soruşturmalara değinerek hepsinden takipsizlik kararı aldığını belirtti. Gökçek, soruşturma sürecinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulunacağını ifade etti.

Osman Gökçek’ten sakız açıklaması geldi!

Melih Gökçek’in adliyeye girişi sırasında sakız çiğnemesi sosyal medyada ve basında gündem oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan oğlu Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğunu ve ağız kuruluğunu önlemek amacıyla sakız kullandığını belirterek, durumun savcılık makamına karşı bir saygısızlık niteliği taşımadığını ifade etti.