  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TURKOVAC sonrası aşı ve biyoteknolojide dev yatırım: Erciyes Üniversitesi’nden Türkiye’de bir ilk Rus ordusu cephede ilerleyişini sürdürüyor! Harkiv ve Donetsk'te 4 yerleşim yeri daha kontrol altına alındı! Gülistan soruşturmasında 2 yeni tutuklama: Soruşturma derinleşiyor Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi! Faciada kritik ifadeler ortaya çıktı! Üsküdar Belediyesi yeniden başkanvekilini seçecek! Seçim tarihi algısına valilikten jet cevap ABD düğün evini de kana bulamıştı: Saldırılarda İranlı 3 pilot can verdi Çıkar çıkmaz dolap çevirmişler: Salıverilen Kuriş’çilerin planı ifşa oldu Gülistan Doku soruşturmasında şok detaylar! Komutanın eşinin telefon görüşmesi tesadüfün çok ötesinde! ABD'nin uçak gemisi pas tuttu!
Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Kayıpları arama çalışmaları ise 7/24 devam ediyor. Yaralılarımızın tedavi süreçleri takip edilmiş ve yaralıların nakli konusunda gerekli destek yapılmıştır. İlgili kurumların yetkililerinden ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldık. Bu konuda soruşturmalar yapılacak ve kimin ihmali varsa hukuk önünde hesap vermesi için gerekenler yapılacak. KKTC makamlarınca başlatılan soruşturma için tüm kurumsal desteği sunacağız. Önümüzde üç görev vardır. Birincisi bu arama kurtarmanı devamı, ikincisi sorumlulardan hesap sorulması, üçüncüsü ise gerekli tedbirlerin alınmasıdır" ifadelerini kullandı. 

Girne faciasından yürek burkan hikaye! Ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmişti
Girne faciasından yürek burkan hikaye! Ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmişti

Yaşam

Girne faciasından yürek burkan hikaye! Ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmişti

Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti
Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti

Gündem

Faciadaki 9 can kaybı yürekleri dağladı! Yılmaz’dan KKTC’ye taziye ziyareti

Girne'deki gemi faciası ‘geliyorum’ demiş! İki kaptanın tartışması mahkeme dosyasında
Girne'deki gemi faciası ‘geliyorum’ demiş! İki kaptanın tartışması mahkeme dosyasında

Gündem

Girne'deki gemi faciası ‘geliyorum’ demiş! İki kaptanın tartışması mahkeme dosyasında

İhmaller zinciri mi? Batan geminin bilirkişi rapor ortaya çıktı
İhmaller zinciri mi? Batan geminin bilirkişi rapor ortaya çıktı

Gündem

İhmaller zinciri mi? Batan geminin bilirkişi rapor ortaya çıktı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23