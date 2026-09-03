Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Girne'den bir acı haber daha… Ölü sayısı 10’a yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında "Bugün itibarıyla bir haber daha almış bulunuyoruz. 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Vefat edenlerin sayısının 10'a çıktığını ifade etmek isterim. Kayıpları arama çalışmaları ise 7/24 devam ediyor. Yaralılarımızın tedavi süreçleri takip edilmiş ve yaralıların nakli konusunda gerekli destek yapılmıştır. İlgili kurumların yetkililerinden ve faaliyetlerle ilgili bilgi aldık. Bu konuda soruşturmalar yapılacak ve kimin ihmali varsa hukuk önünde hesap vermesi için gerekenler yapılacak. KKTC makamlarınca başlatılan soruşturma için tüm kurumsal desteği sunacağız. Önümüzde üç görev vardır. Birincisi bu arama kurtarmanı devamı, ikincisi sorumlulardan hesap sorulması, üçüncüsü ise gerekli tedbirlerin alınmasıdır" ifadelerini kullandı.