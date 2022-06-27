  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Gökçebey'de dere taştı, evleri su bastı!
Yaşam

Gökçebey'de dere taştı, evleri su bastı!

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Yollar göle dönerken, bazı evler sular altında kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 23:02:00 - 2022-06-27 23:11:10

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kuvvetli yağış sonrası derenin taşmasıyla yollar su altında kaldı.

Gökçebey ilçesinde etkisini yitiren yağış sonrası sular çekildi. Ancak öğleden sonra yeniden etkili olan kuvvetli yağış ile derelerin debisi yükseldi. Yağmurla birlikte oluşan sel suları dereleri taşırdı. Dereyle yolu ile birleşen sel suları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Giriş kattaki evler sular altında kaldı

Vatandaşlar sular altında kalan ana yolda akıntı nedeniyle güçlükle ilerlemeye çalıştı. Bölgedeki bazı evlerin giriş katları da sular altında kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23