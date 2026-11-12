Gökçeada ve Bozcaada için uyarı geldi! Feribot seferlerine hava engeli
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Olumsuz hava koşuları feribot seferleri etkiliyor. Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferlerinin tümünün olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin planlanan saatlerde yapılacağı kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de yarın günün ilk saatlerinden itibaren rüzgârın 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği duyurmuştu.