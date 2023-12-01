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Yerel Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal
Yerel

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal

Yeniakit Publisher
2023-12-01 09:49:00 -
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bazı seferler iptal

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00 seferleri yapılacağı aktarılarak, tarifede bulunan diğer tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri hariç diğer seferler de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemeyecek.

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