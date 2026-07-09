  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mehter marşı ile ağlatmaya devam: Türkiye köklerine dönüyor, akıllara Bekir Coşkun geliyor Ataklı yine atak geçirdi! Bahçe: Rahatsız olmuş çapsız zevzek! CHP'li Çankaya'da bir skandal daha! Dünya Ankara'da Başkan tatilde Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti! Filistinliler için gün böyle başlıyor! Yahudi terörist, Filistinli esire işkenceyi 'günaydın' diyerek paylaştı Günlerdir sessizdi: Rusya'dan NATO açıklaması! MSB'dan CAATSA mesajı: Açık veya örtülü tüm kısıtlamalar kaldırılmalı Yapay zeka alarmı! Ünlülerin ses ve görüntüsüyle 43 binden fazla sahte içerik üretildi 12 yıllık uranyum düğümü çözüldü! Avustralya ile Hindistan’dan nükleer enerji adımı İhracat 278 milyar dolara dayandı Rekora doymuyor
Gündem Gök vatanın yerli ve milli muhafızı göreve hazır! SOM-B1T füzesinin kabul faaliyetleri başlıyor!
Gündem

Gök vatanın yerli ve milli muhafızı göreve hazır! SOM-B1T füzesinin kabul faaliyetleri başlıyor!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Gök vatanın yerli ve milli muhafızı göreve hazır! SOM-B1T füzesinin kabul faaliyetleri başlıyor!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyetinin 13-17 Temmuz tarihleri arasında ROKETSAN’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyetinin 13-17 Temmuz tarihleri arasında ROKETSAN’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından millileştirilmiş SOM-B1T seyir füzesi, ilk kez Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak.

TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından geliştirilen SOM-B1, Türkiye’nin ilk havadan atılan milli seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Uzun menzilden hassas taarruz kabiliyeti sunan füze, 2018 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapıyor.

Bolu Beyi adliyede hesap veriyor! Yolsuzluk ve rüşvet davasında sanık koltuğuna oturan Özcan’dan itiraf gibi savunma!
Bolu Beyi adliyede hesap veriyor! Yolsuzluk ve rüşvet davasında sanık koltuğuna oturan Özcan’dan itiraf gibi savunma!

Gündem

Bolu Beyi adliyede hesap veriyor! Yolsuzluk ve rüşvet davasında sanık koltuğuna oturan Özcan’dan itiraf gibi savunma!

Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı
Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı

Gündem

Erdoğan NATO liderlerine hitap etti: Savunmadaki kısıtlamalar kalkmalı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti!

Ekonomi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Bedelli askerlik ücreti netleşti!

İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit
İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit

Dünya

İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23