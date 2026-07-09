Gök vatanın yerli ve milli muhafızı göreve hazır! SOM-B1T füzesinin kabul faaliyetleri başlıyor!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyetinin 13-17 Temmuz tarihleri arasında ROKETSAN’da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyetinin 13-17 Temmuz tarihleri arasında ROKETSAN’da gerçekleştirileceğini açıkladı.
Kabul faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından millileştirilmiş SOM-B1T seyir füzesi, ilk kez Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınacak.
TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN tarafından geliştirilen SOM-B1, Türkiye’nin ilk havadan atılan milli seyir füzesi olarak öne çıkıyor. Uzun menzilden hassas taarruz kabiliyeti sunan füze, 2018 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapıyor.
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