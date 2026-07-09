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Dünya İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit
Dünya

İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit

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İsrail basını: Yerli savunma sanayii çok güçlü! Türkiye F-35'ler olmadan da tehdit

İsrail basını, Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini değerlendirirken dikkat çeken bir analize yer verdi. Yazıda, Ankara'nın güçlü yerli savunma sanayii sayesinde İsrail açısından askeri kapasitesini artırmak için F-35'lere bağımlı olmadığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne ilişkin verdiği olumlu sinyaller İsrail'de tartışılmaya devam ediyor. İsrail basınında yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin askeri kapasitesini artırmak için F-35 savaş uçaklarına ihtiyaç duymadığı değerlendirmesi yapıldı.

The Jerusalem Post gazetesinde Amine Ayoub imzasıyla yayımlanan analizde, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin F-35'lere erişimine ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yeşil ışık yaktığı belirtildi.

F-35 konusunun bu haftanın ana gündem maddesi olduğu aktarılan analizde, Türkiye'nin "gelişmiş Batı teknolojisine erişiminin genişletilmesi durumunda ne yapacağını ölçmeye çalışan İsrailli güvenlik planlamacılarının" sadece F-35'e odaklanmasının yanlış olduğuna vurgu yapıldı.

Analizde, Türkiye'nin Libya'da yaptıkları örnek gösterilerek Bayraktar TB2 insansız hava araçları ve Rus yapımı hava savunma sistemlerini bozucu Türk elektronik harp sistemleriyle büyük işlere imza attığına dikkat çekildi.

Türkiye'nin İsrail'e tehdit oluşturmak için F-35'lere ihtiyacı olmadığı belirtilen analizde, Ankara'nın son 10 yılı yerli savunma sanayi altyapısı oluşturmaya adadığına ve ABD teçhizatına bağımlı bir konumda müzakere etmediğine vurgu yapılarak "F-35 satışı, Ankara'ya yeni bir yetenek kazandırmaktan çok, halihazırda geliştirip test ettiği ve ihraç ettiği bir yeteneği teyit edip genişletecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin F-35'lere erişimi ve programa yeniden dönebileceği yönündeki sinyaller İsrail'de rahatsızlığa neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD medyasının önemli kuruluşlarına verdiği röportajlarda, Türkiye'nin F-35'lere erişimine doğrudan karşı olduklarını açıklamıştı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bunun önüne geçmek için açıktan ve perde arkasından çalışmalar yürüttüğünü, Washington yönetimiyle bu konuda iletişim halinde olduğunu söylemişti.

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