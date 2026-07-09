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Gündem Bakan Bak Amasya'dan dünyaya meydan okudu! NATO'da küresel güçlere unutamayacakları bir ders verdik!
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Bakan Bak Amasya'dan dünyaya meydan okudu! NATO'da küresel güçlere unutamayacakları bir ders verdik!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Bakan Bak Amasya'dan dünyaya meydan okudu! NATO'da küresel güçlere unutamayacakları bir ders verdik!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Amasya'da Merzifon Gençlik Merkezi ve Suluova Mahmut Demir Spor Salonu'nun açılışlarına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde gücünü dünyaya gösterdiğini belirten Bak, yatırımların süreceğini vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Amasya’da Merzifon Gençlik Merkezi binası ve Suluova Mahmut Demir Spor Salonu’nun açılış programlarına katıldı. Burada konuşan Bak, Türkiye’nin dört bir yanına stadyumlar, yüzme havuzları ve spor salonları gibi yeni tesisler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Sadece ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesiyle Türkiye’de 12 milyon çocuğumuza, gencimize yüzme öğrettik" dedi.

"Bağımlılık toplumumuzu tehdit ediyor"

Ailelerden çocuklarıyla iletişim halinde olmalarını isteyen Bakan Bak, "Toplumumuzu tehdit eden uyuşturucudan, bağımlılıktan uzak durmak için sizlere de, bizlere de görev düşüyor. Bizler de spor tesisleriyle, kulüpleriyle destek olacağız. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanacağız" şeklinde konuştu.

 

"Türkiye, NATO Zirvesi’nde tüm dünyaya gücünü gösterdi"

Eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir’e kazandığı şampiyonluklar için teşekkür ettiği konuşmasında Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ne de değinen Bak, "Türkiye herkese, tüm dünyaya ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gösterdi. Yatırımları yapmaya, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Spor tesisleriyle, fabrikalarıyla, savunma sanayisiyle, eğitimiyle, şehir hastaneleriyle hizmete devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza liderliği için teşekkür ediyoruz. Yanındayız, destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Açılış programlarına Amasya Valisi Önder Bakan ve AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

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Yorumlar

Ahmet Kar

Evet Küresel bir ders verdiniz İranı bombaladınız,ondan sonra İranı destekliyoruz dersiniz,İranı bombalamak Abd için planlı bir nato ikazı şeklinde algılanacaktır bu böyle biline.
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