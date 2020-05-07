Godiva’nın bayram koleksiyonu sevdiklerinizi mutlu edecek

İSTANBUL (AA) - Godiva, 94 yıllık tecrübesiyle hazırladığı 2020 Bayram Koleksiyonu ile çikolata alanındaki uzmanlığını bir kez daha kanıtlıyor.

Godiva'dan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerine 1926’dan bu yana en prestijli çikolata deneyimini sunmayı hedefleyen firma, bayram koleksiyonunda muhteşem lezzetlerini sofistike aranjmanlarla bir araya getiriyor.

Markanın Ramazan Bayramı için hazırladığı altı yeni çikolata kutusu ilhamını, paylaşmanın öneminden alıyor.

- İkonik tatlar özel tasarlanan kutularda



Bayram koleksiyonu, özenle hazırlanmış renkli kutularıyla başlı başına bir hediye olarak öne çıkıyor. Kutuların içinde pralin, madlen ve napoliten çikolatalar yer alıyor. Godiva’ya özgü ikonik Gold serinin parçası olan Gold Bayram Kutusu, markanın en çok sevilen 24 özel pralin çikolatasından oluşuyor.

Sade çikolata sevenlerin tercihi madlen çikolatalar, özel Finesse Supréme serisine ait kutularda sunuluyor. Godiva Napoliten çikolata kutularıysa, fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter olarak dört ayrı çeşit çikolatayı deneyimlemek ve paylaşmak isteyenler için öne çıkıyor.



- Ücretsiz ve güvenli teslimat



Godiva.com.tr’de satışa sunulan kutular, kişisel notlarınız eşliğinde Godiva tarafından ücretsiz olarak kargo yoluyla sevdiklerinize sizin adınıza en güvenli şekilde gönderiliyor. Bayramın her anını çikolata tadında yaşamak isteyenler, Godiva Ramazan Bayramı Koleksiyonu ve eşsiz Godiva lezzetlerini tüm Türkiye’ye teslimat sağlayan www.godiva.com.tr adresinde bulabilir.



Godiva Cafe’lerde Belçika çikolatasıyla hazırlanan hurma, çilek gibi paylaşımlık lezzetler ve enfes pastalar, İstanbul ve Ankara’daki bazı semtlerde evlere teslim edilebiliyor. Telefonla sipariş alan seçili mağazalar, bu özel tatları tüm hijyen koşullarını gözeterek ve güvenle adreslere ulaştırarak çikolata tutkunlarına Ramazan’da da Godiva keyfini doyasıya yaşatmayı amaçlıyor.