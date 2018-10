Gödene kapalı pazar yeri açıldı

Konya’nın iklim şartları sebebiyle en zorlu bölgelerinin başında gelen Gödene’ye Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen ‘Kapalı Pazar Yeri’nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak Parti Meram Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Selman Avcı, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Bem-Bir Sen Konya Başkanı Sait Közoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış programında kürsüye ilk gelen Gödene Mahalle Muhtarı Salih Sert mahallenin ihtiyaç hissettiği bu noktada önemli bir yatırıma imza atmış olmasından dolayı Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti. Sert, sadece bu yatırım için değil, görünen görünmeyen bir çok konuda yardımlarını esirgemediği ve bilinen bilinmeyen bir çok noktada mahallelerine desteği hiçbir zaman esirgemediği için Başkan Toru’ya şükranlarını sundu.

“DAHA YAŞANABİLİR VE DAHA MÜREFFEH BİR MERAM İÇİN ÇABALIYORUZ”

Daha sonra söz alan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru da başkanlık görevini yürüttüğü 4.5 yıllık süre zarfında muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve kaymakamlık başta olmak üzere tüm kurumlar ve ekibiyle birlikte daha güzel ve daha müreffeh bir Meram için çabaladıklarını hatırlattı. Yollar, tesisler, parklar, kültür ve gençlik merkezleri, spor tesisleri, pazar yerleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Meram’a yakışır bir şehirleşme gayretinde olduklarını söyleyen Başkan Toru, bu amaçla devasa yatırımları, plan ve projeleri hayata getirdiklerini belirtti.

Meram ve Meramlının her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Toru; “Gödene mahallemiz en genç mahallelerimizden biri. Eksikliklerini giderme adına ciddi yatırımlar kazandırma gayretindeyiz. Daha önceki ziyaretlerimizde pazarcı esnafının ve vatandaşların zor şartlarda alışveriş yaptıklarına şahit olduk. Bu sebeple bu bölgeye bir kapalı pazar yeri kazandırmak için harekete geçtik. 8144 m² arsa üzerine 3810 m² kapalı alan olarak inşa edilen pazarımız, sosyal ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde düzenlenmiş ve 147 pazarcı esnafımızın tezgâhını koyup, satış yapabileceği büyük bir alanı kapsamaktadır” diye konuştu.

“KURDAKİ DÜŞÜŞÜN VE EKONOMİDEKİ İYİMSERLİĞİN TEZGAHA YANSIYACAĞINDAN ŞÜPHEMİZ YOK”

Son yıllarda birbiri ardına açılan alışveriş merkezlerinin, bizim geleneksel pazar yerlerimizi gölgeleyemediklerini belirten Başkan Fatma Toru, her türlü ürünün satıldığı, teşhir edildiği pazar yerlerinin, milletin bire bir iletişim kurduğu sıcak yüzüyle hizmet sundukları, kültürümüzün önemli bir parçası olduğunun altını çizdi.

Meram’ın her geçen gün daha da büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Başkan Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; “2023 vizyonu çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve önderliğinde büyümenin tüm hızıyla sürdürülmesi çalışmaya ve birlik ve beraberliğimize halel gelmemesi için de devlete millete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Beş yıla yakın bir süredir sizlere hizmet etmenin onurunu tüm Belediye personeliyle birlikte yaşıyoruz. Projelendirip, temelini attığımız yerlerin açılışlarını yaparken, ilçemiz Meram da yeni tesislere kavuşuyor. Açılışı yapılan her tesis, temeli atılan her yatırım esasen, ülkemize yapılan saldırılara karşı cevabımızdır. Bizim esnafımıza güvenimiz tam. Ancak vatandaşların haklarını koruyabilmek amacıyla fiyat ve kalite denetimlerimiz tüm sıkılığı ile devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.”

“ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA İNAT BİZİM GÜNDEMİMİZ MİLLETİMİZE HİZMET”

Daha sonra konuşan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular dünyada yaşanan yoğun gündem ve bunların Meram’a olan yansımalarından söz etti. Türkiye’nin 2023 ve 2071 hedeflerinin emperyalist güçleri rahatsız ettiğine dikkat çeken Dolular, “Bu yoğun gündemler arasında bizler Meram sevdalıları olarak yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bugüne kadar Meram’a devasa yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarla beraber bizim millet için gayretimiz devam edecektir” diye konuştu.

Pazar yerlerinin sadece alışveriş yapılan yerler değil, insanların aynı zamanda sosyalleştiği alanlar olduğunu ifade eden Meram Kaymakamı Resul Çelik, ‘Pazarlar toplumun adet ve geleneklerini yansıtan yerlerdir. İnsanların çevrede olup bitenden haberdar olduğu sosyalleştiği alanlardır. Gödene’ye böyle bir yatırım kazandırdığı için Başkan Fatma Toru’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ekip çalışması içinde büyük işler başardıklarını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim bu çalışma sayesinde şehirlerin zaman ve enerjisini doğru bir şekilde kanalize edebildiklerini ifade etti. Bugüne kadar Konya’ya büyük eserler kazandırdıklarını hatırlatan Büyükalim, “Hükümetlerimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye’ye, Başkanlarımızda sorumlu oldukları bölgelerde büyük yatırımlara imza attı bugüne kadar. Öyle ki Türkiye’nin her bir noktasına yapılamaz denilen mega projeler kazandırdık. Meram’da bu hizmetlerden nasibini fazlasıyla almış ilçelerimizden birisi. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ve ekibine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.