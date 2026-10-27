Göçükten 20 gün sonra anahtar teslimi başlıyor

İstanbul Maltepe'nin Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi olan vatandaşların yeni konutları hazır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dileyen hak sahiplerinin 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceğini açıkladı.

Hızla ilerleyen çalışmaların ardından hazır daireyi almak isteyen vatandaşlara anahtarları, göçükten 20 gün sonra teslim edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüştü ve 2 seçenek sundu: Dileyen 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutunun anahtarını teslim alabilecek, dileyenin evi ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde yerinde yeniden inşa edilebilecek. Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıla yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Hak sahiplerine örnek daireler de gezdirildi.

Kurum: Hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor

Bakan Kurum, sürece ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen; yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen; TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak. Hayırlı, uğurlu olsun."

"Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi"

Örnek daireleri dolaşan hak sahiplerinden Eyüp Tuzak, "Kardeşler Apartmanı'nda 5 numaralı dairede oturuyordum. Devletimiz çok hızlı bir refleks gösterdi" dedi. Beklemek istemeyenlere Esenkent Mahallesi'ndeki bitmiş konutların önerildiğini anlatan Tuzak, gezdikleri daireler için "Hem 2+1 hem de 3+1 daireler vardı. Hepsini gezdik, gayet de güzel" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün yetkililere teşekkür eden Tuzak, "İlgileniyorlar, bizi hiç sahipsiz bırakmadılar. Her türlü imkanları sağladılar. Yani devlet yalnız olmadığımızı hissettirdi bize" diye konuştu.

Hak sahiplerinden Zeliha İnan da gezdiği daireyi "Çok beğendik, güzel. Artı burası bizim için daha iyi, yani geniş" sözleriyle anlattı. Kararın kızlarına kaldığını anlatan İnan, "Hemen sahip çıktılar, bak yardım edildi. Kimse mağdur olmadı, güzel oldu" dedi.