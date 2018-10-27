Göçmenler teklifi kabul etmedi: İlerliyorlar!

"Göçmen karavanı" koordinatörlerinin, Nieto'nun planını yüksek sesle okumasının ardından göçmenler teklife karşı çıktı.

"Pueblo sin Fronteras" isimli gruptan aktivist Irineo Mujica, geçici koruma statüsü için başvuranların yüzde 80'inin reddedileceğini ve sınır dışı edileceğini savundu.

Yetkilileri, göçmenleri korkutmaya çalışmakla suçlayan Mujica, karavanın yoluna devam edeceğini söyledi.

Meksika, ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmenleri durdurmak için sığınma başvurusu yapmaları halinde kendilerine çalışma izni verileceğini açıklamıştı.

Göçmen karavanına katılanlardan, yardımlardan yararlanabilmeleri için Meksika'nın güneyindeki Chiapas ve Oaxaca eyaletlerinde kalmaları istenmişti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek "acil durum" ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Amerikan medyasının yetkililere dayandırdığı haberlerde ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in 800 askeri Meksika sınırına konuşlandırma talimatı vereceği iddia edilmişti.

SAYILARI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler (BM) de Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan "göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını, bunlar arasında 2 bin 300 çocuğun bulunduğunu bildirmişti.

Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Yaklaşık iki hafta önce Honduras'tan ABD'ye ulaşmak için ayrılan ve yol boyunca sayıları artan göçmenler Trump'ın tehditlerine rağmen ilerlemeye devam ediyor.

KAYNAK: AA