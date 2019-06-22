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Göçmen yanlısı politikacılara ölüm tehdidi

Almanya'da iki hafta önce öldürülen suyasetçinin ardından, göçmen yanlısı pek çok siyasetçinin de ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:51
Göçmen yanlısı politikacılara ölüm tehdidi

Münübe Yılmaz

Almanya'da iki hafta önce öldürülen siyasetçinin ardından, göçmen yanlısı pek çok siyasetçinin de ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı. İki hafta önce evinde kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülen Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke cinayetinin katil zanlısının aşırı sağcı olması ülkede ‘sağ terörizm’ endişesini arttırırken, cinayetin ardından çok sayıda siyasetçiye de ölüm tehditleri almaya başladı. E-postayla ajans ve gazetelere de gönderilen ve ‘Devlet Darbesi Orkestrası’ adli ırkçı bir grubun imzası olan tehdit mektubunda, Walter Lübcke’nin ardından başka siyasetçinin de öldürüleceği duyuruldu. Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker ve Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein’ın isimlerinin verildiği mektupta her iki siyasetçiye, “Hayatınız 2020’de sona erecek. Sizi öldüreceğiz. Tek başına sadece sizle sınırlı kalmayıp, diğer siyasi meslektaşlarınız, aile fertleriniz, arkadaşlarınız, aynı düşüncedeki alt sınıf insanlardan hesap soracağız ve enselerine kurşun sıkarak infaz edeceğiz” ifadelerine yer verildi. E-postanın bir “savaş ilanı” olarak kabul edilmesini isteyen “Devlet Darbesi Orkestrası” adli grup, “Yahudi ve Müslümanların yaşamını nihai olarak söndürmemiz çok uzun sürmeyecek” şeklinde tehditte de bulundular. Walter Lübcke’nin katil zanlısı olarak yakalanan Stephan E.’nin, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Neonazı terör örgütü NSU destekçilerinden Benjamin G. ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

 

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:51
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