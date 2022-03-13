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Dünya Göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var!
Dünya

Göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var!

Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 07:20:00 -
Göçmen teknesi battı: Çok sayıda ölü var!

Libya’nın doğusundaki Tobruk kenti açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 19 kişi hayatını kaybetti.

Libya Göçmen Yardımı ve İnsani Hizmetler Vakfından yapılan yazılı açıklamada, batan botta hayatını kaybeden göçmenlerin Mısırlı ve Suriyeli olduğu ve yalnızca bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Öte yandan 3 düzensiz göçmenin ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı vurgulandı.

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