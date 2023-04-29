Göçmen kaçakçıları yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Avcılar ve Güngören ilçelerinde 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. A

lınan bilgiye göre, kaçak göçmen sevki sağladığı tespit edilen 2 araç, Avcılar ve Güngören ilçelerinde polis ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde araçların içinde 12 kaçak göçmen bulunurken araç şoförleri O.Ş. ve H.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda, kaçak göçmenlerin Avrupa’ya gitmek için Yunanistan sınırından geçmeyi denedikleri, araç şoförü ile kişi başı 2 bin 500 lira karşılığında anlaştıkları, geçiş yapamadıkları için aynı araçla İstanbul’a geldikleri belirlendi.

Yakalanan göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için geri gönderme merkezine teslim edilirken “Göçmen Kaçakçılığı” yaptığı tespit edilen şüpheli şahıslara “6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu” çerçevesinde toplam 68 bin 880 lira para cezası kesilip araçlara el konuldu.

Konu ile ilgili işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen O.Ş. ve H.T. isimli şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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