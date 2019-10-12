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Göçe zorlandıkları topraklara geri dönmeyi arzuluyorlar

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Fırat'ın doğu kıyısında bulunan Şuyuh beldesinden zorla göç ettirilen Suriyeli Hasan ailesi, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından memleketine döneceği günün hayalini kuruyor.

12 Ekim 2019 Cumartesi 14:01
Göçe zorlandıkları topraklara geri dönmeyi arzuluyorlar

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat'ın doğu kıyısındaki Şuyuh beldesinden o dönem DEAŞ'ın işgalindeki Cerablus'a zorla göç ettirilen Suriyeli Hasan ailesi, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ülkelerine dönmek istiyor.

Teröristlerin tarlalarını ve evlerini yakarak yerlerinden ettiği 40 yaşındaki 6 çocuk annesi Mehe Hasan ve ailesi, yaşadıkları acıları unutamıyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"yla umutlanan aile, güvenli bölgenin oluşturulmasıyla memleketlerine dönmenin hayalini kuruyor.

Suriye Kürtlerinden Mehe Hasan, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ailesiyle yaşamlarını sürdürdüklerini, eşinin ise Celabrus'ta kaldığını, bir daha ondan haber alamadıklarını söyledi.

Suriye'deki güvensiz ortam nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını, teröristlerin oğlunu ve kuzenlerini silah altına almak istemesine karşı çıktıklarını anlatan Hasan, "Bunun için çeşitli baskılara maruz kaldık. Şuyuh'ta eşimle çiftçilik yapıyorduk, teröristler mallarımızı yağmaladılar ve 'buradan gidin' diye tehdit ettiler. Uzun süre direndik ancak bir sabah tüm mahsulümüzü, ardından da evimizi ateşe verdiler." diye konuştu.

"Yaşadığımız yeri çok özledim"

Hasan, baskılar nedeniyle eşi ve çocuklarıyla Cerablus'a gitmek zorunda kaldıklarını, daha sonra Türkiye'ye gitmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cerablus'ta yaşadığımız dönemde, burayı işgal eden DEAŞ bize hayatı zindan etti. Kuzenimi evimizden zorla alarak götürüp idam ettiler. 15 akrabam nedensiz öldürüldü. Cesetleri sokaklara atıldı. Bizim başımıza gelenler bir daha kimsenin başına gelmesin. Çocuklarım için 5 yıl önce Türkiye'ye sığındım. Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusundaki Şuyuh'a dönmek istiyorum. Yaşadığımız yeri çok özledim. Türkiye'de olduğumuz için şanslıyız çünkü hayatta kaldık ancak ben kendi vatanımda yaşamak istiyorum."

 

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 14:01
  1. Hatay
  2. PKK
  3. terör örgütü
  4. YPG
  5. Anadolu Ajansı

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