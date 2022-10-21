Göce çorbası tarifi: Göce nedir nasıl yapılır? Salçalı, sütlü göce çorbası yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Küçükten büyüğe herkesin severek içeceği göce çorbası tarifi, kolayca hazırlanan ve birçok yemeğin yanına yakışan bir çorba. Peki, göce çorbası nasıl yapılır? İşte, göce çorbası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

GÖCE ÇORBASI TARİFİ

Göce çorbası malzemeler

1 yemek kaşığı un

1 küçük kase göce bulguru

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı nane

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

GÖCE ÇORBASI YAPILIŞI

İlk olarak tencereye su koyun ve ısıtın. Su ılımaya başladığında içerisine göce bulgurunu ilave edin ve kaynamaya bırakın. Bir kasenin içerisinde yoğurt, yumurta ve unu karıştırın. Çorbanın suyundan bir miktar alın ve yoğurtlu terbiyeye koyarak ılıtın. Ardından yoğurtlu terbiyeyi çorbanın içerisine ilave edin. Bir tutam tuz ekledikten sonra bir taşım pişirin. Sos tavasına tereyağını alın ve eritin. Yağ eridiğinde içerisine naneyi ilave edin. Hazırladığınız çorbayı servis kaselerine paylaştırın. Naneli sosu çorbanın üzerinde gezdirin.

Sütlü Buğday Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 su bardağı buğday

6 su bardağı su

Yarım kilo süt

1 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağ

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Üstü için :

Yarım çay kaşığı toz tatlı biber,karabiber

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tereyağ

Sütlü Buğday Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Buğdayı akşamdan ayıklayıp yıkayalım. Tencereye ıslayalım. Sabahleyin tencereyi ateşe koyalım fokurdayınca buğdayın altını kısalım. Buğday yumuşayana kadar pişirelim. Diğer tarafta tavaya yağları koyalım. Kısık ateşte unu mis gibi kokusu çıkana kadar kavuralım . Suyu çeken buğdayın tencereye kavrulmuş unu koyalım karıştıralım. Sütü ilave edelim kıvam alana kadar aynı yöne karıştırarak pişirelim. Sonra bir çay kaşığı tuz koyup karıştıralım. Servis tabaklarına alınca karabiber toz biber ekelim isteyen toz biber biraz kızdırıp üzerine gezdirelim. Not : tuz çorbaya en son konacak sütün kesilmemesi için.

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Salçalı Nohutlu Buğday Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Salçalı Nohutlu Buğday Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Bardak ölçüsü 200 ml

1 su bardağı buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

8 bardak su ( etsuyu ile karışık olursa daha iyi olur)

Tuz

Salçalı sos için;

1 kahve fincanı kadar sıvı yağ

1/2 (yarım) yemek kaşığı tereyağ

1 tane kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı dolusu nane

1 çay kaşığı pulbiber

1/2 (yarım) çay kaşığı karabiber

1 bardak sıcak su

Salçalı Nohutlu Buğday Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Buğdayı bir gece önceden sıcak suyla ıslatalım. Ertesi gün buğdayların suyunu süzüp 8 bardak suyunu ilave edip haşlayalım. İçine haşlanmış nohutu ilave edelim. Başka bir tavaya sıvı yağ ilave edelim. Yemeklik doğradığımız soğanı ekleyip kavuralım. Üzerine salçayı ve tereyağı ekleyip kavuralım. Baharatları ekleyip kavuralım. Üzerine 1 bardak su ilave edip bir taşım kaynatıp çorbaya ilave edelim. Tuzunu ekleyip kısık ateşte 5 dakika kaynatalım. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun.

Göce nerelerde kullanılır?

Buğday ayıklanıp yıkanır ve dövülerek kabukları ayrılır. Kabuğu ayrılmış buğdaylar değirmende çektirilir ve elenir. Elendikten sonra altta kalan daha ince kısım göce köftesi yapımında kullanılır. pirinçli zerde tatlısı (Pirinçle su pişirilerek ve içine kızamık şekeri (lohusa şekeri) ve karanfil atılarak hazırlanır. Safranla renk ve koku verilen bir çeşit şekerli pirinç peltesidir.) , gri kısım ise göce tarhanası ve keşkek yapımında kullanılır.

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