Basmati pirinç pilavı tarifi nasıl yapılır? Basmati pirinç püf noktaları ve özellikleri neler? Basmati pirinç nerede yetişir? Basmati pirinç faydaları

Basmati Pirinç Nedir?

Basmati pirinç diğer pirinçlerden daha uzun ve büyüktür. Basmati pirincin rengi oldukça mattır. Basmati pirinç kendine has güzel bir kokuya sahiptir. Ilıman bölgelerde yetişir ve kasım ve ocak ayları arasında hasat edilir. Basmati pirinci diğer pirinçlere oranla daha besleyici ve sağlıklıdır. Basmati pirincinin içinde nişasta ve en önemlisi gluten yoktur. Basmati pirinci gluten içermediğinden çölyak hastaları tarafından tercih edilmektedir. Himalaya Dağlarının eriyen minareli ve vitaminli kar sularıyla beslenen Basmati pirinci oldukça yaralıdır. Bu nedenle basmati pirinç nedir sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Basmati pirincin besin değerleri de diğer pirinçlere oranla daha besleyici ve sağlıklıdır. Basmati pirincinin glisemik indeksi düşük olduğu için uzun süre tokluk hissi sağlar ve çabuk acıkmayı önler.

Basmati pirinç Nerede yetişir?

Ana vatanı Hindistan'ın Punjab eyaleti olan basmati pirinç, Himalaya Dağları'nın eteklerinde yetişiyor. Himalaya Dağları'nın karlı sularından besleniyor. Pakistan ve Kuzey Hindistan gibi ılıman ve sulak ülkelerde yetişen basmati ithal ediliyor.

Basmati pirinç özellikleri

100 gram pişmemiş basmati pirinci 264 kaloridir. Bu 100 gramda 6,4 gram protein, 1,29 gram yağ, 28 mg kalsiyum, 78,89 gram karbonhidrat, 23 mg sodyum, 42,9 mg demir bulunur. 100 gram pişmemiş basmati pirincinin yüzde kırkı ham selülozdur. Diğer pirinçlere oranla beş kat daha fazla E vitamini bulunur.

Basmati pirinç Faydaları

Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar. Yine glisemik indeksinin düşük olmasıyla daha uzun süre tokluk hissi sağlar. Böbrek taşı oluşumunu önler. Basit karbonhidratlar yerine daha sağlıklı olan kompleks karbonhidratlardan oluştuğu için vücuda daha hızlı ve uzun süreli enerji sağlar.

BASMATİ PİLAV TARİFİ

BASMATİ PİLAV MALZEMELERİ

1 su bardağı basmati pirinç

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

BASMATİ PİLAV YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı tenceremize koyup, ısıtıyoruz.

Sonrasında pirincimizi ekleyip, 2-3 dakika orta ateşte kavuruyoruz.

Kavrulan pirinçlerimize sıcak suyumuzu ekleyip, tuzunu ilave ediyoruz.

Kısık ateşte, yaklaşık 10 dk. suyunu çekene kadar pişirelim.

BASMATİ PİLAV PÜF NOKTALARI

Basmati pirinç, nişasta içermediğinden dolayı pişirmeden önce kesinlikle ısıtmaya gerek yoktur.

Pirinci suda bekletme bu pirinç türünde yoktur. Pirinci pişirmeden önce yıkamanız yeterli olacaktır.

Basmati pirincinin pişmesi diğer pirinç türlerine göre daha uzundur. Bu sebeple ocaktan almadan önce pişip pişmediği kontrol edilmelidir.

Basmati Pirinç Besin Değeri

100 gram pişmemiş basmati pirinci 264 kaloridir. Bu 100 gramda 6,4 gram protein, 1,29 gram yağ, 28 mg kalsiyum, 78,89 gram karbonhidrat, 23 mg sodyum, 42,9 mg demir bulunur. 100 gram pişmemiş basmati pirincinin yüzde kırkı ham selülozdur.

Basmati Pirinç ve Tarifler

Basmati pirinci barındırdığı besin değerleri ile oldukça sağlıklıdır. Bu yüzden de genellikle sağlıklı beslenen kişiler, diyet yapanlar ve sporcular basmati pirincine şans vermektedirler. Basmati pirinci içerdiği zengin vitamin ve mineralleri piştiğinde de kaybetmediğinden basmati pirinç ile istenilen tarifler yapılmaktadır. Basmati pirinç püf noktaları aşamasında dikkat edilmesi gereken bir öneri basmati pirincinin diğer pirinçlerden çok suya ihtiyaç duymasıdır. Basmati pirinci diğer pirinçlerden daha büyük ve uzun olduğu için daha fazla su çekmektedirler. Birçok baharatla tatlandırılabilir. Basmati pirinci kokulu bir pirinç olduğundan bazen baharat kullanmakta çekinceler olabilir fakat basmati pirinci birçok baharatla harika uyumlar sağlayarak daha da lezzetli olmuşlardır.

Basmati pirinç sadece pilav yapımında kullanılmaz. Basmati pirinci dolma yaparken de kullanabilinir. Hem uzun süre tok tutan hem de sağlıklı dolmalar yapılabilir. Sadece tuzlularda basmati pirinci kullanmak oldukça yalın bir düşüncedir. Basmati pirinci tatlılarda da kullanılır. Basmati pirinci ile fit sütlaç yapmakta mümkündür. Sütlacınızı içine şeker atlamadan her zaman yaptığınız gibi hazırlayarak pişirip pirinç olarak basmati pirinci kullanıp kaplarda soğumaya bırakılır. Soğuyan sütlaçların serine pekmez dökülerek servis edilebilir. Böylelikle sütlaç şeker içermediğinden sağlıklı, basmati pirinci kullanılarak yapıldığı için de besleyici olacaktır.