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Ekonomi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak için sınavla 1309 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Yaş sınırı 35 olan adaylar 21-25 Haziran tarihleri arasında başvurularını yaparak sürece dahil olacaklar.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 11:38:00 -
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı

Resmi Gazete'deki ilana göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatında 5 avukat istihdam edilecek. Taşra teşkilatında ise 14 sosyal çalışmacı, 60 destek personeli (şoför), 15 avukat, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde 1215 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Yaş sınırı 35

Sınava başvuranlarda 35 yaşını doldurmamış olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması şartı aranacak. Adayların, ÖSYM tarafından geçen yıl yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) grubundan, lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 ve üzerinde KPSS puanı almış olması gerekecek. Başvurucuların, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınarak yapılacak puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 katı adayın içerisinde yer alması gerekecek.

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek

Başvurular, sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacak. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekecek.

Başvuru şekli ve başvuru belgelerinin teslim yeri

Adaylar, İçişleri Bakanlığının "www.icisleri.gov.tr" internet adresinde yer alan kendilerine uygun talep formunu seçerek, 21-25 Haziran tarihleri arasında ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortamda müracaat edecek. Posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

Sınav başvuruları 21 Haziran saat 10.00'da başlayıp 25 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Öte yandan ilanda sözleşmeli personele ödenecek ücretlere ilişkin tablo da bulunuyor.

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